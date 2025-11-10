Россияне перестали покупать китайские авто: названа причина

В России рухнули продажи «китайцев».

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Российские автолюбители теряют интерес к китайским машинам. С начала года спрос на новые легковушки из КНР рухнул более чем на четверть — на 27%, сообщил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

С января по октябрь россияне купили 570 тысяч «китайцев». За аналогичный период прошлого года было продано около 800 тысяч автомобилей, поставленных на отечественный рынок из Поднебесной.

«Продажи «китайцев» упали сильнее рынка, который сократился на 20%. Это объясняется сборкой ряда марок под местными брендами. В первую очередь Belgee (Geely), Tenet (Chery), Xcite (Chery)», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Сейчас на российском рынке представлено 64 китайские марки. Лидером продаж является Haval с результатом 135,8 тысяч проданных авто. На втором месте идёт Chery (94,4 тысяч), замыкает топ-3 Geely (76,6 тысяч). Две последние строчки заняли бренды Arcfox от концерна BAIC и Ciimo, принадлежащий Dongfeng Honda, — они продали всего по одной машине.

Китайская марка продала всего один автомобиль в России: не помогли даже огромные скидки