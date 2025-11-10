На дорожных светофорах появится сигнал нового цвета

Есть, правда, один нюанс.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Классические трёхсекционные дорожные светофоры используются на дорогах по всему миру больше 100 лет. За этот век с лишним устройство практически не менялось — в основе всегда оставался блок с красным, зелёным и жёлтым сигналами. Однако в отдалённом будущем данная концепция может измениться, сообщает портал CarsCoops.

Учёные из Университета штата Северная Каролина предлагают ввести сигнал белого цвета. Да, на светофорах в России белый свет появился ещё в 2023 году: он информирует водителя о том, что на пешеходном переходе впереди разрешено движение пешеходов. Однако он не входит в основной блок, расположен отдельно внизу и является вспомогательным.

В концепции, предложенной американскими учёными, четвёртый сигнал получит одинаковый по важности статус с тремя основными. Загораться белый свет будет при большом скоплении автономных транспортных средств на перекрёстке.

За счёт различных технологий и алгоритмов беспилотные автомобили обмениваются сведениями о ситуации на дороге, знаках и в том числе сигналах светофоров. То есть машины без водителей, взаимодействуя друг с другом, фактически способны регулировать движение, в том числе очерёдность проезда. И белый сигнал на светофоре будет сообщать водителям на обычных машинах о том, что им разрешается последовать за беспилотным авто на перекрёстке или пешеходном переходе.

Как показало моделирование, применение этой концепции снизит загруженность на перекрёстках на 94%. Но понятно, что появятся такие светофоры ещё не скоро. Сегмент автономных автомобилей находится на ранней стадии развития. По оценке экспертов, массовыми беспилотные машины станут не раньше 2040 года.

Как в Шанхае и Гуанчжоу: сигналы светофоров в Москве будут транслироваться на смартфон