Марка Great Wall Motor уходит из России

Автомобили этого бренда не пользуются спросом у россиян.

© GWM ORA RUSSIA

Китайский автобренд Ora, принадлежащий концерну Great Wall Motor, покидает российский рынок. Об этом сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале, сославшись на слабые продажи марки.

С января по октябрь текущего года GWM продал в России всего 366 машин Ora. Причём объём импорта составил всего 20 штук, хотя в предыдущие три года из Китая было завезено 900 машин.

«Сопоставляя эти цифры, можно сделать вывод, что бренд Ora завершает свое присутствие на нашем рынке. И у дилеров автомобилей практически не осталось», — заключил Целиков.

Марка Ora представлена на российском рынке двумя электрическими моделями — хэтчбеком Ora 03 и его спортивной модификацией Ora 03 GT. Стоимость начинается от 2,59 млн рублей.

Флагманом Great Wall Motor в России является бренд Haval, на автомобили которого приходится 89,1% всех продаж. Следом идут Tank (9,6%) и Wey (1,1%). Доля Ora составляет всего 0,2%.

