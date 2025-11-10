Эксперт оценил последствия запрета электромобилей на Крымском мосту
В сфере туризма прокомментировали запрет на движение батарейных машин по мосту через Керченский пролив.
Запрет на движение гибридов и электромобилей по Крымскому мосту никак не повлиял на турпоток на юге России. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
С 3 ноября водителям на батарейных автомобилях запретили проезд по мосту через Керченский пролив как со стороны Краснодарского края, так и Крыма. Запрет будет действовать до особого распоряжения.
«У нас в стране меньше 5% гибридных и электрических машин. Их владельцы просто поедут через новые регионы или поездом», — сказал вице-президент Альянса туристических агентств России в разговоре с ТАСС.
В администрации Краснодарского края и правительстве Республики Крым объяснили, что решение о запрете проезда электрических и гибридных машин по Крымскому мосту принято по рекомендации антитеррористической комиссии.
