Названы самые востребованные автомобили с пробегом в России

Третий месяц подряд лидерство на вторичке удерживает Lada Granta, а экс-бестселлер Lada 2107 уступил вторую позицию «корейцу» Kia Rio.

Спрос на подержанные легковые автомобили в России за один месяц вырос на 17%. Если в сентябре было продано 581 726 б/у машин, то в октябре — 682 813. Это самый высокий показатель по перепродажам с начала текущего года, следует из данных «Автостат. Инфо».

Первое место в рейтинге третий месяц подряд заняла Lada Granta, проданная в количестве 17 101 авто. На втором месте с результатом 14 298 единицы идёт корейский Kia Rio. Lada 2107, лидировавшая на рынке подержанных автомобилей с февраля 2024-го по июль 2025-го, стала третьей с объёмом продаж 14 044 штуки.

Самые продаваемые автомобили с пробегом в России в октябре 2025 года:

Lada 2190 Granta — 17 101 штук; Kia Rio — 14 298 ; Lada 2107 — 14 044; Hyundai Solaris — 13 539; Lada Vesta — 11 119; Ford Focus — 11 103; Toyota Corolla — 11 057; Lada Niva Legend — 10 934; Lada 2114 — 10 487; Toyota Camry — 9883.

В марочном рейтинге первую строчку тоже занимает Lada – 156 418 проданных автомобилей. На втором месте идёт Toyota с результатом 68 173 штуки. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка Kia – 42 486 единиц.

