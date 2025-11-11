Chery Tiggo 8 поступил в продажу: технические подробности, дизайн и стоимость

Новая «восьмёрка» будет одним из самых мощных бензиновых автомобилей в линейке Chery.

© Chery

Китайский кроссовер Chery Tiggo 8 второго поколения поступил в продажу. Популярный паркетник стал мощнее и получил два исполнения кузова, сообщает CarNewsChina.

«Восьмёрка» обрел совершенно новую версию после дебюта в 2018 году и нескольких рестайлингов на протяжении. Среди главных обновлений — новый дизайн кузова, причём в двух вариантах. В первом варианте под названием «Тигр» экстерьер перекликается с Tiggo 8 Plus: раздельные фары, X-образная радиаторная решётка. Во втором исполнении «Леопард» фары цельные, а решётка имеет ромбовидный дизайн. Корма одинаковая и отличается от Tiggo 8 первого поколения единым блоком фонарей вместо двух отдельных и двумя патрубками выхлопной системы.

Кроме того, также Chery Tiggo 8 вырос в габаритах. По сравнению с моделью первого поколения кроссовер стал на 27 мм длиннее (4749 мм), на 20 мм шире (1880 мм) и на 35 мм уменьшился в высоту (1710 мм). Колёсная база теперь составляет 2825 мм вместо 2710 мм.

Технически Chery Tiggo 8 тоже отличается от первой модели. Кроссовер имеет два варианта силового агрегата: 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 214 л.с. в связке с 7-ступенчатым «роботом» и 285-сильный турбо 2.0 в паре с 8-скоростным «автоматом». Привод может быть как полным, так и передним.

Пока новый Chery Tiggo 8 доступен только в Китае. Стоимость — от 99 900 до 129 900 юаней (1,1-1,4 млн рублей).

На российском рынке Chery Tiggo 8 был доступен с 2020 по 2024 годы. В рамках обновления линейки концерн убрал модель из продаж, заменив её на новый флагман, семиместный Tiggo 8 Pro Max. Ждать ли в России «восьмёрку» нового поколения, неизвестно.

