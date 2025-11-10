АвтоВАЗ показал кадры с тестов своей новейшей модели

Кроссовер Lada Azimut тестируют на полигоне в Сосновке.

© Пресс-служба АВТОВАЗа

Ведущий российский производитель легковых машин АвтоВАЗ приступил к полномасштабным тестам своей новейшей модели Lada Azimut. Кадрами с дорожных испытаний поделилась пресс-служба компании из Тольятти.

Предсерийный прототип Azimut выехал на тесты в камуфляжном окрасе. Защитная ливрея не мешает разглядеть такие ключевые особенности экстерьера, как фары-бумеранги, сетчатая радиаторная решетка с мелким рисунком, панорамная крыша, 18-дюймовые колесные диски с необычным дизайном и очень короткий задний свес.

© Пресс-служба АВТОВАЗа

«Полномасштабные тесты являются одним из ключевых этапов подготовки модели к старту серийного производства, запланированному на 2026 год», — рассказали в пресс-центре российского автогиганта.

Тесты проходят на испытательном полигоне АвтоВАЗа в селе Сосновка, на котором имеется несколько десятков различных дорожных покрытий и трасс. Такая вариация тестовой трассы позволяет провести настройку и проверку автомобиля в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

© Пресс-служба АВТОВАЗа

Ожидается, что в товарное производство Lada Azimut поступит в середине следующего года. Старт продаж запланирован на вторую половину 2026-го.

