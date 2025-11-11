Найден законный способ обхода повышенного утильсбора

Речи о мошенничестве нет, метод полностью легальный.

Импортеры китайских автомобилей в Россию обнаружили «лазейку», которая позволит на законных основаниях обойти новые правила утильсбора с 1 декабря. При помощи этого способа автомобили мощностью от 160 л.с. будут подпадать под льготную ставку и не подорожают.

Как рассказал Телеграм-канал Baza, продавцы используют так называемый чип-тюнинг двигателя: за счет перепрошивки программного обеспечения зарубежными специалистами мощность двигателя уменьшается, например, с заводских 200 л.с. до 150 л.с. С такой настройкой автомобиль проходит таможню, где рассчитывается утильсбор, а уже в дилерском центре ПО снова меняют и восстанавливают прежнюю мощность.

«Больше половины дилерских центров в Москве занимаются прошивкой ПО не только Chery, но и Geely, JAC и Changan и др. Для самых рисковых автовладельцев есть даже объявления от частных умельцев в Сети», — пишет Baza.

Отмечается, что изменение мощности автомобиля с помощью «перепрошивки» программного обеспечения не запрещено законом. Эта практика разрешена не только в России, но и во всем мире.

