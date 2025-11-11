Рост цен на бензин снова ускорился

Средняя стоимость литра бензина составила 73 рубля.

Автомобильное топливо продолжает дорожать на заправках в Москве. Сильнее всего за последнюю неделю в стоимости прибавила одна из трёх марок бензина, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

С 2 по 10 ноября бензин на столичных АЗС в среднем подорожал на 18 копеек или 0,24%— с 72,83 до 73,01 рубля за литр. Для сравнения, неделей ранее подорожание было на уровне 17 копеек (+0,23%). Рост цен на дизельное топливо, наоборот, замедлился с 29 до 13 копеек (с 0,39% до 0,17%) — до 73,42 рубля.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 2 по 10 ноября:

АИ-92: +5 копеек (0,07%), с 61,27 до 61,32 рубля;

АИ-95: +14 копеек (0,20%), с 67,57 до 67,71 рубля;

АИ-100: +37 копеек (0,41%), с 89,65 до 90,02 рубля;

ДТ: +13 копеек (0,17%), с 73,29 до 73,42 рубля.

Динамику изменения цен на бензин и солярку в регионах России за прошлую неделю Росстат представит в ближайшую среду, 12 ноября.

