Объявлены цены на рестайлинговый кроссовер Belgee X70 c полным приводом

Обновленный белорусский кроссовер в конфигурации 4WD поступил в продажу в России.

Белорусский бренд Belgee объявил о старте продаж в России рестайлингового кроссовера X70 с полным приводом. Перелицованный «китаец» Geely Atlas Pro получил три комплектации и безальтернативный мотор с «мягким» электрическим довеском, следует из сообщения пресс-службы марки.

Belgee X70 в 4WD конфигурации оборудован таким же мотором, что и моноприводная версия: под капотом расположен 1,5-литровый трехцилиндровый агрегат, выдающий 150 л.с. Дореформенной модели с полным приводом полагался мотор на 170 «лошадок». Трансмиссия не изменилась: за переключение передач по-прежнему отвечает 7-ступенчатый «робот», тогда как монопривод комплектуется классическим 6-скоростным «автоматом». Кроме того, наличие полноприводной трансмиссии предполагает применение системы «мягкого» гибрида, что заметно повышает экономичность. Заявленный расход бензина в смешанном режиме — 7,3 литра на 100 км.

Полноприводный X50 имеет три комплектации: Style, Prestige и Prestige+. Во всех трёх версиях есть зимний пакет: электрообогрев руля, передних и задних сидений, наружных зеркал, форсунок омывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

Комплектации обновлённого Belgee X70 с полным приводом:

Style, 2 670 990 рублей: в штатное исполнение включены светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийная система с сенсорным экраном на 12,3 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, кнопка пуска двигателя, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости. Имеются также датчики дождя и света, электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления, салонное зеркало с автозатемнением. Наконец, в базовой комплектации предусмотрены эргономичные сиденья из экокожи с возможностью регулировок по шести направлениям для водителя и по четырём — для переднего пассажира.

Стоимость дорестайлингового Belgee X70 с полным приводом составляет от 3 121 190 до 3 426 190 рублей.

