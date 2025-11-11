К 2035 году 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях

В правительстве России рассчитывают, что отечественные автопроизводители будут доминировать на домашнем рынке к середине следующего десятилетия.

Через десять лет российская автоиндустрия будет полагаться в основном на отечественные компании, а иномарок в доле продаж останется всего 20%. Об этом рассказал замминистра промышленности РФ Альберт Каримов в интервью «Бизнес. Онлайн».

Действующая Стратегия развития автопрома предполагает доминирование машин российских брендов на дорогах. По словам министра, это достижимая цель. Рынок в нашей стране достаточно ёмкий для того, чтобы в стране было несколько крупных автозаводов, способных выпускать от 300 тысяч до 500 тысяч автомобилей в год и закрыть потребительский спрос.

«По плану от общего объёма продаж в 2035 году мы будем выходить на обеспечение порядка 80% рынка именно продукцией отечественных производителей. Это вполне реализуемая задача», — заявил Каримов.

На вопрос, значит ли, что в 2035 году на российских дорогах будут ездить в основном автомобили Lada Vesta, «Атом» и Aurus, Каримов ответил: «И эти модели тоже. И те модели новых брендов, которые будут выходить и появляться в ближайшие годы. Например, которые запускаются в Калуге, Петербурге, Подмосковье».

На сегодняшний день примерно 54% российского рынка занимают автомобили китайских марок. 33% продаж приходится на технику отечественного производства. Остальные 13% поделили между бренды из Беларуси, Японии, Германии, Южной Кореи.

