Раскрыты сроки запуска серийного производства «Атома»

Стало известно, когда российский электромобиль поступит в товарное производство.

© Иван Ветров/«Атом»

Инновационный российский автомобиль «Атом» встанет на конвейер до конца 2025 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов в интервью «Бизнес online».

Электрический хэтчбек производства АО «Кама», дочернего предприятия КамАЗа, находится в разработке с 2021 года. Товарный выпуск будет налажен на заводе «Москвич».

«Планы производственные, насколько я знаю, реализуются, держатся в графике с тем, чтобы выйти на серийное производство к концу года.

Это автомобиль в новой концепции, рассчитан в первую очередь на молодежь, на тех, кто воспринимает авто больше как гаджет. Мне кажется, он свой успех найдет, особенно среди тех, кто следит за инновациями. А дальше уже рынок покажет», — оценил Каримов перспективы российского электромобиля.

Как ранее рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в 2026 году планируется выпустить 5-6 тысяч экземпляров «Атом». Стоимость электромобиля будет варьироваться в диапазоне от 3 до 4 млн рублей.

Российский электромобиль «Атом» получил шесть подушек безопасности