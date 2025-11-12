«Моя мечта». Mitsubishi может возобновить выпуск легендарной модели

Культовый Mitsubishi Lancer вернётся на конвейер в виде гибрида или электромобиля/

© Mitsubishi

Японский концерн Mitsubishi рассматривает вариант с возвращением в линейку культовой модели Lancer, выпуск которой был полностью прекращён в прошлом году. Об этом заявил инженер компании по трансмиссии Каору Савасе.

Mitsubishi Lancer выпускался с 1973 по 2024 годы в виде седанов, хэтчбеков, купе и универсалов и сменил десять поколений. За полвека с конвейера сошло около 10 млн автомобилей под этим названием.

«Новый Lancer Evolution – это наша мечта, моя мечта. У нас есть все необходимые технологии для возрождения этой модели», — сказал инженер австралийскому изданию Drive.

В то же время у представителя японского концерна есть новость, которая вряд ли обрадует поклонников Mitsubishi Lancer. Новая версия будет гибридной или вовсе полностью электрической.

«Естественно, учитывая тенденции в современном автопроме, мы будем двигаться в направлении электрификации», — рассказал Савасе, не уточнив возможные сроки возобновления производства Lancer и какие-либо технические подробности.

Одной из последних версий легендарного автомобиля Mitsubishi как раз был «заряженный» Lancer Evolution. Это машина отличалась от стандартных спортивным обвесом кузова, турбированным мотором и полным приводом. С раллийной модификацией Lancer Evolution заводская команда Mitsubishi даже выиграла четыре подряд титула в чемпионате пилотов и завоевала один трофей в зачёте производителей в мировом первенстве по ралли во второй половине 90-х.

