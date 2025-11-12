Стала известна дата презентации электрического Porsche Cayenne

Премьера батарейной версии люксового кроссовера пройдёт в онлайн-режиме.

Первый электрический Porsche Cayenne будет представлен публике уже в начале второй половины ноября. Немецкий автопроизводитель официально объявил дату и время презентации.

Премьера батарейного Cayenne состоится в следующую среду, 19 ноября, в онлайне: на официальном Youtube-канале и страницах Porsche в соцсетях. Начало — в 17:00 по московскому времени. Вживую люксовый кроссовер на электричестве будет показан на автомобильном фестивале Icons of Porsche, который пройдёт 22-23 ноября в Дубае.

Cayenne станет вторым электрическим кроссовером в модельной линейке Porsche после Macan, «зелёная» версия которого появилась в продаже во второй половине прошлого года. Автомобиль оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью свыше 1000 л.с. и тяговой батареей ёмкостью, обеспечивающей дальность хода до 600 км.

Несмотря на появление версии на электротяге, топливный Porsche Cayenne останется в линейке и будет выпускаться параллельно с «электричкой» как минимум до 2030 года.

