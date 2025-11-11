В России установлен рекорд по продажам новых электромобилей

Российская марка электрических машин поставила в октябре свой личный рекорд.

Четвёртый раз за последние пять месяцев список самых популярных электромобилей в России возглавила машина отечественного бренда. И если Evolute i-Pro и «Москвич 3е» удержались на вершине рейтинга лишь один отчётный период, то Амберавто А5 стал лидером как в сентябре, так и в октябре, следует из данных «Автостата».

Батарейный седан, собираемый на предприятии «Автотор» в Калининграде, разошёлся тиражом 358 штук. Таким образом, спрос на эту электрическую модель взлетел более чем в два раза, ведь в сентябре было реализовано 153 машины.

Второе место в рейтинге продаж занял бестселлер прошлого года – китайский Zeekr 001 с объёмом продаж 148 единиц. Третье место осталось за Evolute i-Joy (99 штук), таким образом в лидирующей тройке оказалось сразу два российских бренда.

Топ-5 самых продаваемых новых электрокаров в России в октябре 2025 года:

Амберавто А5 — 358 штук; Zeekr 001 — 148; Evolute i-Joy — 99; Avatr 11 — 92; Evolute i-Pro — 72.

Суммарно в октябре в России продано 1614 электромобилей. Это на 29% больше, чем в сентябре, и 20% больше в сравнении с октябрем 2024 года. Мало того, данный показатель стал рекордным с апреля 2024-го, когда россияне купили 2237 «электричек».

