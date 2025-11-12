Названа стоимость первого гибридного кроссовера Geely в России

Российское подразделение Geely рассказало о ценнике на полуэлектрический EX5 EM-i.

© Geely

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i готовится к выходу в продажи в России. Первые фотографии и технические характеристики нового автомобиля были представлены ещё в начале осени, а теперь раскрыты комплектации и стоимость.

EX5 EM-i станет первым подзаряжаемым гибридом Geely в России и дополнит линейку EX5, которая сейчас состоит из одноименной «электрички». В комбинированную силовую установку входят бензиновый атмосферник 1,5 мощностью 98 л.с. и электродвигатель, выдающий 218 сил. Тяговый аккумулятор емкостью 18,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 111 км на электротяге. Дальнобойность кроссовера на полном баке и с полностью заряженной батареей достигает 943 км.

На российском рынке EX5 EM-i будет доступен в двух комплектациях: Pro и Max. Уже в штатное исполнение включен «зимний» пакет, состоящий из подогрева передних сидений, рулевого колеса, заднего стекла, электрообогрева всей поверхности лобового стекла и форсунок переднего стеклоомывателя. Внешние зеркала также оборудованы обогревом и электрорегулировками.

Комплектации гибридного Geely EX5 EM-i:

Pro, 3 569 990 рублей: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, 15,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, аудиосистема с шестью динамиками, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света, система бесключевого доступа, камеры заднего вида, подсветка багажного отделения, водительское кресло с механическими регулировками по шести направлениям и по четырём направлениям для кресла переднего пассажира.

Max, 3 869 990 рублей: 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, электропривод багажника, аудиосистема с 16 динамиками и сабвуфером, атмосферная подсветка салона, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для мобильных устройств, зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, передние датчики парковки и система камер кругового обзора 360°. Передние кресла имеют функцию вентиляции, водительское кресло также получило функцию памяти настроек, задние сиденья оснащены обогревом. Ещё топовая комплектация отличается наличием систем контроля слепых зон, предупреждения об опасности при открывании дверей, помощи при выезде задним ходом с функцией экстренного торможения, ассистентом смены полосы и системой предупреждения наезда сзади.

Даже в топовой комплектации Geely EX5 EM-i стоит дешевле полностью электрической версии. Ценник на батарейный EX5 в России составляет от 4 099 990 до 4 399 990 рублей.

До конца года на российский рынок выйдут 10 новых авто: список моделей