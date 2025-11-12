Российских автолюбителей предупредили о новом виде мошенничества

Покупателей автомобилей стали обманывать с помощью ИИ-технологий.

© ozanuysal/Shutterstock

Злоумышленники разработали новую схему мошенничества с покупкой автомобилей. В популярных мессенджерах и соцсетях они размещают объявления о продажах, подделанные с помощью нейросетей.

Как рассказала «Лента.ру», мошенники стали генерировать с помощью ИИ фейковые изображения машин и документы, который на первый взгляд выглядят довольно реалистично. Отличить подделку можно, если изучить её внимательно.

«Почти всегда найдутся нестыковки — опечатки в официальных бумагах, несоответствие стандартам оформления номеров, грамматические ошибки в текстах документов. Но часто покупатели упускают эти важные детали», — сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в разговоре с изданием.

Российских автолюбителей предупреждают, что нельзя ни в коем случае переводить деньги до получения автомобиля от продавца. При этом отмечается, что именно требование срочно оплатить заказ является одним из главных признаков того, что покупатель имеет дело с мошенниками.

