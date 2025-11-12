Дальнобойщики подставляют водителей легковушек под штрафы до 600 тысяч рублей

Стала известна история о том, как владелец универсала Chevrolet Lacetti получил штраф в 600 тысяч рублей за нарушение водителя на тягаче Kenworth Т200.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Собственники легковых автомобилей в России получают штрафы в несколько сотен тысяч рублей из-за новой мошеннической схемы, придуманной недобросовестными дальнобойщиками. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на прецедент с административным наказанием на 600 тысяч рублей.

Автомобилисту из Омска принадлежит универсал Chevrolet Lacetti, однако в постановлении о штрафе значится магистральный тягач Kenworth Т200, а в качестве нарушения указана перевозка груза с превышением предельно допустимых габаритов. Причём на фотографии многотонный грузовик изображён с номером от Chevrolet Lacetti. Как такое возможно?

«Связано это с мошеннической схемой, которую используют владельцы фур. Перед заездом на весовые пункты они вешают номера-дублёры, которые часто совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге штрафы получают абсолютно посторонние простые автовладельцы», — рассказали «Известия».

Дублирование номеров позволяет дальнобойщикам избежать штрафов за перегруз, составляющих 400-600 тысяч рублей, или, точнее. После проезда пункта взвешивания перевозчики снимают дубликаты и возвращают на место свои госномера.

Подобная мошенническая схема стала возможна за счёт того, камеры на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК) не отличают «подложку» от подлинного госзнака. Они не взаимодействуют с базами данных ГАИ и находятся в ведомстве Ространснадзора, у которого нет инструментов для автоматической проверки автомобиля по типу и цвету кузова — штраф привязывается к номеру без сопоставления с параметрами транспортного средства. Следовательно, выявить нарушителя потом, даже по дорожным камерам, почти невозможно.

Автомобилист из Омска отменил штраф, однако не без труда. В Ространснадзоре ему рекомендовали съездить в расположенную в 3 тысячах километров Тверь, где находится подразделение, выписавшее штраф. В итоге владелец Chevrolet Lacetti добился отмены постановления удаленно — через суд. И хотя история закончилась благополучно, общей сути проблемы это не решает.

Эксперты отмечают, что проблема использования подложных номеров дальнобойщиками набирает обороты вместе с увеличением количества автоматических весов на региональных дорогах. Решить её можно только при интеграции камер на пунктах взвешивания с базой данных ГАИ и введении функции идентификации тягачей по цвету и типу кузова. Также специалисты призывают ужесточить ответственность за использование дубликатов и поддельных регистрационных знаков вплоть до уголовной. Сейчас за езду с «подложкой» можно максимум получить штраф в 2500 рублей и лишиться водительских прав на 2,5 года.

