Новый китайский автобренд выходит на российский рынок

В России стало на одну китайскую марку больше.

На российский авторынок незаметно вышел новый китайский бренд Nordcross. Впервые об этой марке, созданной специально для России, стало известно ещё в сентябре 2024 года. И хотя в последнее время каких-либо анонсов не было, с сегодняшнего дня, 12 ноября, заработал официальный сайт, где опубликованы прайс-лист на первую модель и адреса автосалонов.

«Первенцем» Nordcross стал переднеприводный кроссовер 001 с бензиновым турбомотором мощностью 254 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Стоимость — от 6 290 000 рублей.

Прототипом Nordcross 001 является китайско-шведский паркетник Lynk & Co 09. И надо сказать, это не сюрприз, поскольку изначально, с анонса год назад, предполагалось, что про новой маркой в Россию будут официально поставлять автомобили Lynk & Co, выпускаемые совместным предприятием Geely и Volvo.

«Что означает название бренда? Nordcross = Crossovers for the Northern Сountry или Кроссоверы для Северной страны», — говорится в описании марки на сайте.

Судя по сведениям на сайте, на сегодняшний день открыто 18 шоурумов в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Иркутск и Волгоград.

