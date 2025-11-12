Эксперт рассказал, как отменить штраф на 600 тысяч рублей из-за мошенников на фурах

Эксперт прокомментировал «Рамблер/авто» нашумевшую историю со штрафом автомобилиста из Омска за дальнобойщика на перегруженном тягаче.

© BERMIX STUDIO/Shutterstock

В среду, 12 ноября, российские СМИ сообщили о мошеннических действиях водителей большегрузов, из-за которых страдают обычные автомобилисты на легковушках. Дальнобойщики заезжают на весовой контроль с «подложными» номерами, которые совпадают с настоящими, и потом штрафы в 400-600 тысяч рублей приходят другим водителям. О том, куда обращаться и как избежать уплаты чужого штрафа в случае получения такого постановления, рассказал «Рамблер/авто» юрист проекта «Штраф-OFF» Михаил Никитин.

Самый нашумевший на сегодняшний день кейс произошёл с водителем из Омска. Хозяин универсала Chevrolet Lacetti получил штраф в 600 тысяч рублей за дальнобойщика на магистральном тягаче Kenworth Т200. Отменить административное наказание, выписанное Ространснадзором, он смог только через суд.

«Тут, в первую очередь, налицо халатность должностного лица административного органа (в данном случае — работника МТУ Ространснадзора), выносящего откровенно незаконное постановление (и ставящего свою (или не свою) ЭЦП). Без всяких скидок на разговоры о том, что инспекторы перегружены работой и т.д. и т.п. Поскольку несоблюдение должностным лицом статьи 24.1 КоАП РФ очевидно». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

По словам юриста, если бы при отмене постановления штраф «вешали» на такое должностное лицо, подобная порочная практика прекратилась бы. Ибо очевидно, что легковой автомобиль просто-напросто визуально отличается от грузового.

«Что касается утверждения, что «...на инициирование судебного процесса не всегда есть средства...». Это порочный посыл, кем тиражируемый — не знаю. Потратить час личного времени на составление жалобы в свободной форме, печать и своевременную отправку ее заказным письмом (130 рублей) — посильная задача для любого взрослого человека. Даже при отсутствии юридического образования. В конце концов, при наличии интернета и поисковых систем найдётся всё, надо перестать придерживаться выученной беспомощности. Если вышестоящее должностное лицо административного органа — адекватен в прямом смысле этого слова, то обращаться в суд не придётся. Постановление отменят. В ином случае — обжаловать в судебном порядке по месту фотофиксации (если постановление вынесено в упрощённом порядке, т.е. без возбуждения дела или составления протокола)» Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

