Эксперт рассказал, как отменить штраф на 600 тысяч рублей из-за мошенников на фурах

Юрист рассказал, как отменить штраф на 600 тысяч рублей из-за мошенников на фурах
Эксперт прокомментировал «Рамблер/авто» нашумевшую историю со штрафом автомобилиста из Омска за дальнобойщика на перегруженном тягаче.
В среду, 12 ноября, российские СМИ сообщили о мошеннических действиях водителей большегрузов, из-за которых страдают обычные автомобилисты на легковушках. Дальнобойщики заезжают на весовой контроль с «подложными» номерами, которые совпадают с настоящими, и потом штрафы в 400-600 тысяч рублей приходят другим водителям. О том, куда обращаться и как избежать уплаты чужого штрафа в случае получения такого постановления, рассказал «Рамблер/авто» юрист проекта «Штраф-OFF» Михаил Никитин.
Самый нашумевший на сегодняшний день кейс произошёл с водителем из Омска. Хозяин универсала Chevrolet Lacetti получил штраф в 600 тысяч рублей за дальнобойщика на магистральном тягаче Kenworth Т200. Отменить административное наказание, выписанное Ространснадзором, он смог только через суд.
«Тут, в первую очередь, налицо халатность должностного лица административного органа (в данном случае — работника МТУ Ространснадзора), выносящего откровенно незаконное постановление (и ставящего свою (или не свою) ЭЦП). Без всяких скидок на разговоры о том, что инспекторы перегружены работой и т.д. и т.п. Поскольку несоблюдение должностным лицом статьи 24.1 КоАП РФ очевидно».
По словам юриста, если бы при отмене постановления штраф «вешали» на такое должностное лицо, подобная порочная практика прекратилась бы. Ибо очевидно, что легковой автомобиль просто-напросто визуально отличается от грузового.
«Что касается утверждения, что «...на инициирование судебного процесса не всегда есть средства...». Это порочный посыл, кем тиражируемый — не знаю. Потратить час личного времени на составление жалобы в свободной форме, печать и своевременную отправку ее заказным письмом (130 рублей) — посильная задача для любого взрослого человека. Даже при отсутствии юридического образования. В конце концов, при наличии интернета и поисковых систем найдётся всё, надо перестать придерживаться выученной беспомощности. Если вышестоящее должностное лицо административного органа — адекватен в прямом смысле этого слова, то обращаться в суд не придётся. Постановление отменят. В ином случае — обжаловать в судебном порядке по месту фотофиксации (если постановление вынесено в упрощённом порядке, т.е. без возбуждения дела или составления протокола)»
Дальнобойщики подставляют водителей легковушек под штрафы: пострадать может любой автомобилист