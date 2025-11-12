Тайное прекращение продаж Lada Iskra: АвтоВАЗ отреагировал на слухи

На автомобилях новой модели обнаружен заводской брак? В тольяттинском концерне ответили.

В среду днём, 12 ноября, в российских СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что АвтоВАЗ приостановил продажи своей новой модели Lada Iskra. Спустя несколько часов российский автоконцерн прокомментировал эти слухи.

Утверждается, что ещё месяц назад, 13 октября, официальные дилеры получили от тольяттинского завода предписание. Согласно документу, продажи «Искры» должны быть ограничены в связи с неправильно установленными предохранителями, отвечающими за работу системы обогрева салона, омывателя стекла, а также парктроников и системы электронной стабилизации автомобиля (ESP).

«Эти сведения не соответствуют действительности», — приводит слова представителя АвтоВАЗа издание «Ъ-Волга».

10 ноября стало известно, что с октября АвтоВАЗ ограничил продажи Lada Largus из-за проблем с рулевым управлением. Концерн подробно объяснил, в чём именно заключалась неполадка, и рассказал о принятых мерах.

