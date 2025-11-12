Мишустин анонсировал запуск первого беспилотного такси в России

Председатель правительства РФ рассказал о планах по тестовому запуску роботакси в Москве.

© Кристина Кормилицына/РИА Новости

Первые автономные такси выйдут на российские дороги уже в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения».

Экспериментальный запуск роботакси состоится в Москве. Во время тестового режима работы в машине будет находиться человек для подстраховки автопилота.

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне.

Конечно, подобные технологии должны внедряться только после того, как пройдут все необходимые испытания и докажут, что безопасны и удобны для граждан», — подчеркнул премьер-министр РФ.

На сегодняшний день беспилотные такси от различных компаний и брендов, таких как XPeng, Hongqi, Tesla, Waymo, Toyota, KG Mobility, работают в Китае, США, Японии, Южной Корее, Абу-Даби.

