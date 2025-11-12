Водителей в Москве предупредили об опасном природном явлении

Водителям в Москве рекомендовали выезжать только на зимней резине
Столичные синоптики прогнозируют мокрый снег с дождём и гололедицу.
Власти Москвы призвали водителей не выезжать на дороги на личном автомобиле, если они не сменили летнюю резину на зимнюю. С предупреждением о снеге и гололедице на дорогах в ближайшие выходные выступил столичный департамент транспорта.
«По прогнозу синоптиков, 15 ноября в Москве обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер до 15 м/с и понижение температуры до -5°С. Также возможна гололедица.
Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — предупредила автомобилистов пресс-служба дептранса.
Также в департаменте призвали «переобувшихся» водителей соблюдать осторожность на участках дорог с эстакадами и тоннелями, а также отметили, что нужно придерживаться безопасной дистанции до автомобиля впереди, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться за рулём на мобильные устройства.
