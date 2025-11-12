Бензин на российских заправках подешевел впервые с марта 2024 года

Первый раз за последние полтора года на АЗС в регионах зафиксировано снижение средней стоимости автомобильного топлива.

За прошлую неделю, с 6 по 10 ноября, бензин на российских АЗС подешевел на 13 копеек — с 65,47 до 65,34 рубля за литр. Впервые с начала весны 2024 года, недели с 4 по 11 марта, средняя стоимость автомобильного топлива пошла вниз, а не вверх.

Как рассказал Росстат по итогам мониторинга цен на заправках, бензин подешевел в 36 регионах. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2,0%) областях. Подорожание бензина произошло в 29 субъектах России, более всего в Забайкальском крае — плюс 0,9%.

В Москве цены на АЗС за неделю практически не изменились, в Санкт-Петербурге бензин стал дороже на 0,2%.

За неделю подешевел бензин марок АИ-92 и АИ-95, премиальный бензин АИ-98 и солярка продолжили дорожать.

АИ-92: -12 копеек (-0,18%), с 65,37 рубля до 65,25 рубля;

-12 копеек (-0,18%), с 65,37 рубля до 65,25 рубля; АИ-95: -14 копеек (-0,20%), с 67,48 до 67,34 рубля;

-14 копеек (-0,20%), с 67,48 до 67,34 рубля; АИ-98 и выше: +21 копейка (+0,23%), с 87,69 до 87,90 рубля;

+21 копейка (+0,23%), с 87,69 до 87,90 рубля; ДТ: +15 копеек (+0,20%) с 74,41 до 74,56 рубля.

Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по ноябрь:

6-10 ноября: -0,19%;

29 октября-5 ноября: +0,03%.

21-28 октября: +0,38%;

14-20 октября: +0,58%;

7-13 октября: +0,76%;

30 сентября-6 октября: +0,85%;

23-29 сентября: +0,79%;

16-22 сентября: +0,62%;

9-15 сентября: +0,45%;

2-8 сентября: +0,55%;

26 августа-1 сентября: +0,3%;

19-25 августа: +0,6%;

12-18 августа: +0,44%;

5-11 августа: +0,4%;

29 июля-4 августа: +0,3%.

