Бензин на российских заправках подешевел впервые с марта 2024 года
Первый раз за последние полтора года на АЗС в регионах зафиксировано снижение средней стоимости автомобильного топлива.
За прошлую неделю, с 6 по 10 ноября, бензин на российских АЗС подешевел на 13 копеек — с 65,47 до 65,34 рубля за литр. Впервые с начала весны 2024 года, недели с 4 по 11 марта, средняя стоимость автомобильного топлива пошла вниз, а не вверх.
Как рассказал Росстат по итогам мониторинга цен на заправках, бензин подешевел в 36 регионах. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2,0%) областях. Подорожание бензина произошло в 29 субъектах России, более всего в Забайкальском крае — плюс 0,9%.
В Москве цены на АЗС за неделю практически не изменились, в Санкт-Петербурге бензин стал дороже на 0,2%.
За неделю подешевел бензин марок АИ-92 и АИ-95, премиальный бензин АИ-98 и солярка продолжили дорожать.
- АИ-92: -12 копеек (-0,18%), с 65,37 рубля до 65,25 рубля;
- АИ-95: -14 копеек (-0,20%), с 67,48 до 67,34 рубля;
- АИ-98 и выше: +21 копейка (+0,23%), с 87,69 до 87,90 рубля;
- ДТ: +15 копеек (+0,20%) с 74,41 до 74,56 рубля.
Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по ноябрь:
- 6-10 ноября: -0,19%;
- 29 октября-5 ноября: +0,03%.
- 21-28 октября: +0,38%;
- 14-20 октября: +0,58%;
- 7-13 октября: +0,76%;
- 30 сентября-6 октября: +0,85%;
- 23-29 сентября: +0,79%;
- 16-22 сентября: +0,62%;
- 9-15 сентября: +0,45%;
- 2-8 сентября: +0,55%;
- 26 августа-1 сентября: +0,3%;
- 19-25 августа: +0,6%;
- 12-18 августа: +0,44%;
- 5-11 августа: +0,4%;
- 29 июля-4 августа: +0,3%.
