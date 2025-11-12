Госдума поддержала ограничение нового штрафа с дорожных камер

Закон о «письмах счастья» для водителей без ОСАГО одобрен в первом чтении.

Неограниченного количества штрафов за управление автомобилем без полиса обязательного страхования (ОСАГО) не будет. На заседании в среду, 12 ноября, депутаты Госдумы РФ поддержали в первом чтении проект закона о лимитировании фиксаций данного вида нарушения дорожными камерами.

В документе предлагается автоматически штрафовать водителей без «автогражданки» не более одного раза в сутки. Хотя изначально страховщики и разработчики закона из Банка России, Минфина и МВД рассматривали вариант с учётом проезда незастрахованного автомобиля под каждой камерой.

Напомним, первый штраф за управление автомобилем без ОСАГО составляет 800 рублей. За второе и последующее нарушения в течение 12 месяцев нарушители платят от 3000 до 5000 рублей.

В случае одобрения во втором и третьем чтениях в Госдуме, поддержки Совета Федерации и подписания президентом России Владимиром Путиным закон о штрафах с камер за отсутствие ОСАГО вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Скорее всего, как раз к тому времени автоматическое выявление незастрахованных автомобилей заработает в полную силу. В ближайшие месяцы в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Чувашия система начнет работу в пилотном режиме – без штрафов.

