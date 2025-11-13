Стоимость автомобилей в России достигла исторического максимума

Ценники на новые и подержанные авто достигли рекордных цифр.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России установили рекорд за всю историю наблюдения аналитиков за рынком. Об этом рассказало аналитическое агентство «Автостат» при подведении итогов рекордного октября.

За октябрь новые легковые авто в нашей стране подорожали на 2,2% относительно предыдущего месяца — с 3 340 000 до 3 430 000 рублей. Если сравнивать со вторым месяцем осени прошлого года, то средняя стоимость выросла ещё больше — на 8%.

Рост цен на автомобили эксперты объясняют ажиотажем в автосалонах на фоне повышения утильсбора с 1 декабря. Плюс, на из-за высоких продаж многие дилеры отменяют скидки и различные программы поддержки клиентов. И, как отмечалось ещё в октябре, опять же в связи с грядущим пересмотром ставок «утиля» в Россию везут больше иномарок BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, которые стоят дороже «китайцев».

Автомобили с пробегом за последний тоже подорожали. Если в сентябре средний ценник на «бэушку» в России составлял 1 140 000 рублей, то в октябре вырос до 1 230 000 рублей. Как и в случае со стоимостью новых машин, это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений на отечественном авторынке.

