ГИБДД Москвы обратилась к автомобилистам

ГИБДД опубликовала заявление в преддверии первых заморозков в Москве.

© Tsuguliev/Shutterstock

Московская Госавтоинспекция (ГИБДД) вслед за департаментом транспорта предупредила столичных автомобилистов о первых заморозках и посоветовала сменить летние шины на зимние.

В ближайшую субботу, 15 ноября, в столице ожидается похолодание до -5°С, мокрый снег с дождем и ветер до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица.

«Рекомендуем сменить летнюю резину на зимнюю. Не откладывайте «переобувку» до первого гололеда», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Москвы.

В ведомстве также призвали водителей заранее позаботиться об исправности своего автомобиля перед наступлением холодов: проверить износ шин и отбалансировать колеса, а также заменить летнюю стеклоомывающую жидкость на зимнюю.

«Любая малейшая неисправность автомобиля при движении по скользкой дороге, а также в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям», — подчеркнули в столичной Госавтоинспекции.

Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию между своим автомобилем и другими участниками дорожного движения, что особенно важно на скользкой дороге.

