ГИБДД Москвы обратилась к автомобилистам
ГИБДД опубликовала заявление в преддверии первых заморозков в Москве.
Московская Госавтоинспекция (ГИБДД) вслед за департаментом транспорта предупредила столичных автомобилистов о первых заморозках и посоветовала сменить летние шины на зимние.
В ближайшую субботу, 15 ноября, в столице ожидается похолодание до -5°С, мокрый снег с дождем и ветер до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица.
В ведомстве также призвали водителей заранее позаботиться об исправности своего автомобиля перед наступлением холодов: проверить износ шин и отбалансировать колеса, а также заменить летнюю стеклоомывающую жидкость на зимнюю.
«Любая малейшая неисправность автомобиля при движении по скользкой дороге, а также в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям», — подчеркнули в столичной Госавтоинспекции.
Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию между своим автомобилем и другими участниками дорожного движения, что особенно важно на скользкой дороге.
