В СберБанк Онлайн можно теперь приобрести новое авто и записаться на шиномонтаж

Раздел «Авто» в приложении СберБанк Онлайн пополнился опциями «Новые авто» и «Шиномонтаж».

© Parilov/Shutterstock

Выбрать новый автомобиль среди восьми популярных брендов и записаться в автосервис для смены шин с летних на зимние можно теперь через приложение СберБанк Онлайн. О запуске услуг «Новые авто» и «Шиномонтаж» в разделе «Авто», объединяющем ключевые сервисы для автолюбителей, рассказали в пресс-службе Сбера.

Опция «Новые авто» позволяет приобрести новый автомобиль без переплат, посреднических наценок и навязанных услуг. На выбор доступны восемь марок: российские Lada, Tenet, белорусская Belgee, китайские Chery, Jaecoo, Omoda, Geely, Knewstar. Для покупки авто достаточно выбрать понравившуюся модель и отправить заявку. Специалист СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто, ответит на любые вопросы и поможет с дальнейшими шагами.

С помощью услуги «Шиномонтаж» можно в кратчайшие сроки найти проверенный автосервис, рассчитать стоимость шиномонтажа, выбрать удобное время для записи, оплатить услугу онлайн и приехать на СТО в назначенный срок. Специалисты заменят комплект колёс или перебортируют шины, сделают балансировку и бесплатно проведут диагностику ходовой части.

Сервисы «Новые авто» и «Шиномонтаж», как отметили в Сбере, упрощают жизнь автомобилистам и дают им новые возможности. Обе услуги уже доступны в приложениях как на iOS, так и на Android.

«Приложением СберБанк Онлайн пользуются десятки миллионов автолюбителей, и мы стремимся расширить для них набор доступных сервисов.

К сезону смены резины с летней на зимнюю мы запустили опцию «Шиномонтаж». С ней больше не придётся искать надёжную станцию техобслуживания, стоять в очереди и гадать о стоимости работ: все организационные вопросы удобно решить онлайн.

Покупка нового авто от сезона года не зависит, и здесь мы тоже готовы помочь — не только с выбором машины, но и с сопутствующими вопросами, которые наш специалист может взять на себя», — прокомментировала Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка.

Добавление функций «Новые авто» и «Шиномонтаж» в раздел «Авто» в СберБанк Онлайн — очередной шаг развития экосистемы полного цикла для автолюбителей от Сбера, которая охватывает все аспекты и формы взаимодействия человека с автомобилем.

СберАвто запустил услугу по заказу автомобиля из-за рубежа