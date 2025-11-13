Китайский кроссовер попал в курьёзную аварию в горах: соцсети негодуют, Chery извиняется

Инцидент произошёл на популярном в Китае туристическом аттракционе.

Попытка Chery Automobile покорить легендарную локацию в Китае обернулась провалом. Машина угодила в аварию, а компания подверглась критике.

Курьёзный инцидент произошёл на горе Тяньмэнь, одной из главных природных достопримечательностей Китая. Chery со своим внедорожником Fulwin X3L попробовала взять штурмом так называемую «Лестницу в небо» — подъём из 999 ступенек общей протяженностью около 300 метров, с перепадом высот 150 метров и средним уклоном 45 градусов.

422-сильный электрический внедорожник с полным приводом не справился с испытанием: на одной из ступенек автомобиль покатился вниз и врезался в ограждение. Заезд на этом был закончен, а соцсети обрушились с критикой на Chery за использование техники в природном парке. Тем более специально ради этого мероприятия «Лестницу в небо» закрыли для туристов на два дня.

Посмотреть видео аварии можно по ссылке.

«Страховочный трос запутался в правом колесе».

Как сообщает CarNewsChina, в четверг утром, 13 ноября, Chery Automobile публично извинилась за повреждение исторической достопримечательности. В компании пояснили, что авария произошла из-за отсоединения страховочного троса, который попал под правое колесо, запутался и спровоцировал скольжение автомобиля. Никто из участников заезда не пострадал.

