Володин назвал главное условие признания иностранных водительских прав в России

Водительские права граждан стран, в которых русский язык не является официальным, не могут признаваться в России.

Ездить с национальным водительским удостоверением по российским дорогам могут только те иностранные граждане, в стране которых русский язык является официальным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 13 ноября.

«Если нет официального статуса у русского языка в стране, правило одно – приезжайте, сдавайте экзамены на общих основаниях, изучайте правила дорожного движения и в случае, если вы знаете язык, знаете правила — получите права», — заявил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что данное правило не ущемляет права иностранных автолюбителей — это общие подходы и принципы.

«Водитель, который хочет получить права и пользоваться своими национальными на территории нашей страны, должен знать русский язык», — добавил политический деятель.

Кроме России русский язык считается официальным в Белоруссии, Кыргызстане и Казахстане. Стоит отметить, что водители из этих стран могут использовать свои национальные права, если они временно находятся на территории России. Автомобилисты, постоянно проживающие в нашей стране, должны в течение определенного срока сменить права на российские.

