В России принят закон о едином рейтинге автошкол

Будущим водителям станет проще выбрать учебное заведение.

Запуск в России единого рейтинга автошкол стал на шаг ближе к реализации. В четверг, 13 ноября, Госдума РФ одобрила соответствующий проект закона в третьем и заключительном чтении.

Рейтинг учебных заведений, обучающих вождению транспортных средств, будет формироваться Госавтоинспекцией и публиковаться в открытом доступе на официальном сайте ведомства. Чем больше процент сдачи экзаменов и меньше аварий с участием выпускников, тем выше в рейтинге будет находиться автошкола.

«Это поможет гражданам, желающим пройти обучение на водительские права, определиться с автошколой, а также позволит повысить качество обучения будущих автомобилистов и снизить количество ДТП», — рассказали в пресс-центре ГИБДД.

Теперь законопроект поступит на одобрение в Совет Федерации, после чего будет передан на подписание президенту России Владимиру Путину.

Запуск рейтинга автошкол состоится не раньше апреля 2026 года. Как следует из документа, после одобрения закона потребуется ещё 180 дней, то есть полгода, для утверждения регламента.

