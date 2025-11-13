В России может появиться новый штраф с дорожных камер

Штрафовать будут далеко не всех водителей.

Выявление водителей без полиса ОСАГО через автоматические комплексы фото- и видеофиксации, возможно, будет не единственным нововведением на российских дорогах в обозримом будущем. Страховщики предложили ввести также автопроверку прохождения техосмотра.

Как рассказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, с помощью дорожных камер следует выявлять транспортные средства без диагностической карты, свидетельства, подтверждающего исправность авто по итогам техосмотра.

«Можно было бы добавить фотофиксацию наличия диагностических карт в подтверждение прохождения техосмотра транспортными средствами», — приводит слова Ефремова новостное агентство «Интерфакс».

Данные о прохождении техосмотра передаются в реестр ГИБДД, поэтому теоретически дорожные камеры действительно могли бы выявлять автомобили без диагностической карты. Например, госномер сопоставлялся бы с базой данных, и в случае отсутствия документа Госавтоинспекция выписывала бы владельцу штраф.

Штраф за управление автомобилем без техосмотра и оформления диагностической карты составляет 2000 рублей. Правда, стоит отметить, что с 2021 года технический осмотр обязателен только для автобусов, грузовиков и легковых автомобилей из таксопарков и автошкол. Обычное легковое авто подлежит техосмотру только при перепродаже и постановке на учёт в ГАИ.

