Сбер запустил первого в России ИИ-агента по ОСАГО

Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в несколько раз быстрее.

© Shift Drive/Shutterstock

Крупнейший в России банк Сбер объявил о запуске ИИ-помощника для быстрого оформления и оплаты обязательного автострахования ОСАГО в приложении СберБанк Онлайн.

Искусственный интеллект на базе нейросетевой модели ГигаЧат отслеживает срок действия «автогражданки», оформленной на маркетплейсе банка, и предупреждает, когда необходимо продлить договор. Затем ИИ-агент анализирует предложения от 15 страховых компаний-партнёров и помогает клиенту выбрать наиболее подходящий вариант.

Общение с ИИ-агентом проходит в чате приложения СберБанк Онлайн — алгоритм отвечает за несколько секунд. Оплатить полис можно там же, в чате. Реквизиты карты и данные автовладельца заполнять не нужно — они загрузятся автоматически из предыдущего полиса.

Ещё ИИ-агент умеет общаться со страховыми компаниями. В случае возникновения вопросов о ценах или других аспектах полисов, он сам уточнит нюансы и вернётся с ответом.

«ОСАГО — самый массовый страховой продукт. Поскольку подключать защиту нужно каждый год, важно упростить процесс. В этом году на маркетплейсе Сбера водители заключили более миллиона договоров ОСАГО, причём многие пользуются сервисом уже несколько лет.

Благодаря ГигаЧат продлить полис можно меньше чем за минуту — достаточно написать несколько сообщений в чат и подтвердить свой выбор. Пока ИИ-агентом могут пользоваться только действующие клиенты нашего маркетплейса, но уже в следующем году он будет доступен и тем, кто на площадке впервые», — рассказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

