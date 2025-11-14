Почти 1,5 млрд рублей выделено на ремонт дорог в трёх регионах в России

Правительство России направит крупную сумму денег на улучшение дорог.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить 1,4 млрд рублей на расширение дорожной инфраструктуры в регионах. О том, какие субъекты смогут рассчитывать на эти бюджетные деньги, было объявлено на заседании правительства в минувший четверг, 13 ноября.

Дополнительную финансовую поддержку для расширения и обновления автодорожной инфраструктуры получат Калининградская и Кировская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Государственное финансирование направлено на следующие задачи:

Создание перехода под железнодорожными путями в Кирове;

Обустройство инфраструктурой моста через реку Обь в районе Сургута;

Реконструкцию второй очереди кольцевого маршрута в Приморской рекреационной зоне Калининградской области. Часть денег пойдёт на строительство участка между транспортными развязками на Зеленоградск и Балтийск.

Как отмечается в заявлении Правительства России, Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта проконтролировать доведение бюджетных денег до исполнителей и выполнение ремонтных работ в срок и в полном объёме.

