Штрафы в 500 тыс. рублей, рекордные цены на авто, обход утильсбора и намёк на возрождение «Волги». Итоги недели

Любой автовладелец в России может получить штраф от 400 до 600 рублей из-за недобросовестного водителя фуры, АвтоВАЗ готовит отзывную кампанию, правительство планирует резко сократить численность иномарок на дорогах, а бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года – эти и другие события в российской и мировой автоиндустрии в подборке главных новостей недели.

Раскрыты сроки запуска производства «Атома»

До конца 2025 года состоится одно из самых ожидаемых событий в российском автопроме за последние несколько лет. Речь идёт о старте товарного производства первого полностью отечественного электрокара «Атом».

В Минпромторге на этой неделе рассказали, что работа над инновационным автомобилем идёт точно по графику и подтвердили, что новинка встанет на конвейер в ближайшие полтора месяца.

На дорожных светофорах появится сигнал нового цвета

Учёные разработали ещё один сигнал для дорожного светофора. Причём это будет не вспомогательный, а полноценный сигнал, такой же как зелёный, жёлтый и красный. Подробно о том, зачем он нужен, какого цвета и как скоро появится на светофорах — в материале «Рамблер/авто».

Стало известно, почему россияне перестали покупать китайские авто

В России рухнули продажи автомобилей из Китая — более чем на четверть при общем падении рынка на 20%. Если в 2024-м с января по октябрь китайцы реализовали у нас почти 800 тысяч легковых машин, то за аналогичный период текущего года – чуть больше 500 тысяч. Что случилось и почему машины из Поднебесной потеряли популярность у россиян — в нашей публикации с комментарием эксперта авторынка.

Мишустин анонсировал запуск первого беспилотного такси в России

Роботакси добрались и до российских улиц, ну или почти добрались. В 2026 году первый автономный автомобиль для пассажирских перевозок появится в Москве, сообщил на форуме «Цифровые решения» премьер-министр России Михаил Мишустин. Как говорится, только есть один нюанс.

Китайский кроссовер попал в курьёзную аварию в горах

Один из крупнейших автоконцернов Китая Chery Automobile на этой неделе был вынужден публично извиниться. Причина? Рекламный трюк в национальном природном парке Чжанцзяцзе, вызвавший бурю негодований в китайских соцсетях. Самое главное, что общественность могла и не этот заметить рекламный заезд, если бы кроссовер Chery Fengyun X3L не потерпел громкий провал. Подробности этой курьёзной истории – в нашем материале.

Бензин на российских заправках подешевел впервые с марта 2024 года

Ситуация на российских заправках наконец-то нормализовалась. После трёх месяцев стремительного роста цен и замедления в течение нескольких следующих недель цены АЗС пошли на убыль. Причем средняя стоимость бензина уменьшилась первый раз за последние полтора года — подробности в публикации с цифрами по всем маркам и видам автомобильного топлива.

Стоимость автомобилей в России достигла исторического максимума

Октябрь 2025 года стал рекордным не только по спросу на новые и подержанные автомобили, но и по их стоимости. И если цифры продаж не стали самыми высокими в абсолюте, то ценники достигли отметок, которых на отечественном рынке не было никогда прежде.

Новый китайский автобренд выходит на российский рынок

Автомобили китайско-шведского бренда Lynk & Co вышли на российский рынок. Без презентаций и каких-либо рекламных акций в продаже появился кроссовер Lynk & Co 09 — правда, под другим названием. О том, как называется созданная специально для российского рынка марка, читайте в нашем материале.

Госдума поддержала ограничение нового штрафа с дорожных камер

Тестовый запуск системы проверки полисов ОСАГО по дорожным камерам не за горами, и всё идёт к тому, что безлимитного количества «писем счастья» для нарушителей не будет. На этой неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект, ограничивающий число штрафов. Сколько раз в сутки можно будет нарваться на административное наказание за езду без «автогражданки»? Ответ – в новости по ссылке.

Вместе с тем, на этой неделе страховщики предложили фиксировать с помощью автоматических комплексов ещё один вид нарушения.

АвтоВАЗ готовит отзывную кампанию Lada Largus

Российский автогигант в ближайшее время организует отзывную кампанию. Возврату в дилерский центр подлежат машины Lada Largus. Официального заявления о запуске сервисной акции пока не было, но зато детально известно, что не так с универсалами и фургонами. Также выяснилось, что по этой причине продажи «Ларгусов» были временно ограничены с 21 октября.

Кроме того, в середине стало известно об ограничении продаж Lada Iskra, но на АвтоВАЗе информацию оперативно опровергли.

К 2035 году 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях

Помните заявление главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о том, что только постройка нового российского автозавода позволит поднять отечественный автопром? Так вот, замминистра промышленности РФ Альберт Каримов в интервью на этой неделе развил данную тему и рассказал, что через 10 лет на наших дорогах будет около 80% российских машин. Как отметил чиновник, задача это вполне выполнимая.

Возрождение марки «Волга» поставило под угрозу новый проект Geely в России

Уже несколько недель нет никаких новостей о возрождении культового советского и российского автобренда. Однако стала известна любопытная деталь, которая может указывать на причастность китайского производителя Geely к данному проекту.

Автоэксперт Сергей Целиков, изучивший статистику продаж марки Knewstar, суббренда Geely, обнаружил интересную деталь.

Так, по его словам, в России продают остатки модели Knewstar 001 (перелицованная Geely Tugella), выпущенные в 2024 году, а машин 2025-го года под прокси-брендом на рынке нет. Это может указывать на то, что старшие модели Geely очень скоро могут получить на российском рынке новое имя. Больше подробностей – в нашем материале.

Найден законный способ обхода повышенного утильсбора

На прошедшей неделе СМИ облетело сообщение о том, что дилеры китайских авто нашли метод легального занижения мощности. Мол, с помощью перепрошивки ПО дефорсировали мотор со 180 до 150 л.с., и никакие новые правила «утиля» не страшны. Однако не всё так просто. Подробно о «подводных камнях» в этой схеме — в большом материале «Рамблер/авто».

Дальнобойщики подставляют водителей легковушек под гигантские штрафы: пострадать может любой

Это самая нашумевшая история недели в российском автомобильном сообществе. Недобросовестные дальнобойщики с перегрузом научились обманывать систему автоматического взвешивания на дорогах, и страдают от их уловки простые граждане на легковых автомобилях. Так, водитель из Омска получил штраф на 600 тысяч рублей за водителя на большегрузе, заехавшего на весы в Твери. Всё из-за того, что дальнобойщик перед взвешиванием поставил подложные номера, которые совпали с реальным госзнаком легкового авто. О том, как быть и что делать в такой неприятной ситуации, в разговоре с «Рамблер/авто» рассказал юрист Михаил Никитин.

Также на прошедшей неделе «Рамблер/авто» сообщил о новом виде автомошенничества в соцсетях, утверждении закона о едином рейтинге автошкол, уходе одной из марок GWM из России, взлёте российского авторынка в европейском и мировом рейтингах возвращении КамАЗа к пятидневной рабочей неделе, рекордных за последние годы продажах Mazda в нашей стране, возможном возрождении культовой модели Mitsubishi и ограничении времени разгона автомобилей в Китае.