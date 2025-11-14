Новинку АвтоВАЗа без «камуфляжа» заметили на дорогах

Тестовый прототип не отличить от серийного автомобиля.

Новейший автомобиль АвтоВАЗа выехал на дороги без защитного камуфляжного окраса, присущего предсерийным прототипам на ходовых испытаниях. Шпионскими снимками Lada Azimut поделился портал PlatesMania.com.

Попавший в фотообъектив кроссовер внешне один в один — экземпляр, показанный на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года. «Азимут» окрашен в белый цвет, лишён каких-либо тестовых «примочек» и выглядит как вполне себе готовый серийный автомобиль. Но, как известно, пока кроссовер существует лишь в виде прототипа для дорожных испытаний и на конвейер встанет только в середине 2026 года.

Lada Azimut станет первым городским кроссовером АвтоВАЗа и будет самой габаритной моделью в линейке компании из Тольятти. Машина имеет длину 4416 мм и клиренс 210 мм.

В моторной гамме новинки будут актуальные вазовские атмосферники рабочим объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. За переключение передач отвечает бесступенчатый вариатор, привод – передний. В перспективе Azimut получит турбомотор 1,5 на 150 сил и классический «автомат».

Ожидается, что в продаже Lada Azimut появится во второй половине следующего года. Примерная стоимость – от 2,5 до 3 млн рублей.

