Возрождение марки «Волга» поставило под угрозу новый проект Geely в России

Автоэксперт указал на странности в продажах автомобилей прокси-марки, запущенной в 2024 году.

Китайский автопроизводитель Geely может закрыть свой новый прокси-бренд, созданный специально для продажи кроссоверов и седанов в России. Не исключено, что связаны эти планы с возрождением легендарного советского и российского бренда «Волга». Об этом рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале, обнаруживший странности в продажах марки Knewstar в 2025 году.

Knewstar дебютировал на российском рынке осенью прошлого года. Первой моделью бренда стал переименованный купе-кроссовер Geely Tugella. В дальнейшем в продаже также должны были появиться внедорожник с индексом 002 и некий седан D-класса. Однако новые модели Knewstar в России до сих пор не появились. Мало того, среди проданных 4975 автомобилей этой марки с января по октябрь нет ни одного экземпляра 2025 года выпуска.

«Основной нюанс статистики в том, что все машины были выпущены в 2024 году. Это навеивает мысли о том, что проект Knewstar не получает развития.

Что будет с проектом, непонятно. Особенно на фоне постоянно курсирующей неофициальной информации о сборке моделей Geely под брендом «Волга», — предположил Целиков.

По сведениям инсайдеров, Geely планирует запустить в России выпуск своих автомобилей под маркой «Волга», причём именно на конвейере Горьковского автозавода, которому принадлежит этот товарный знак. Знаменитое в России и на постсоветском пространстве название могут получить кроссоверы Monjaro и седаны Emgrand и Preface.

