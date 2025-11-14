Сбер запустил первый в России субсидированный автокредит на машины из каршеринга

Сбер в партнёрстве с сервисом Ситидрайв запустил автокредит с субсидированной ставкой на автомобили с пробегом.

Приобрести автомобиль из парка каршеринга, например, по окончании долгосрочной аренды теперь можно с выгодой до 25%. Об этом объявил крупнейший в России банк Сбер, вместе с Ситидрайвом запустивший специальную программу автокредитования на машины с пробегом.

«Это первый подобный продукт на российском рынке: ранее программы субсидирования распространялись исключительно на новые автомобили. Теперь выгодные условия стали доступны и для автомобилей из парка каршеринга, которые прошли полную техническую проверку», — говорится в сообщении пресс-службы Сбера, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Отмечается, что автомобили из парка каршеринга, доступные клиентам Сбера, в среднем дешевле рынка на 20%. При субсидированном кредите выгода и вовсе может достигать 25%.

Что немаловажно, все авто, в отличие от многих «бэушек» по покупке «с рук», имеют прозрачную и регулярную сервисную историю и документы, подтверждающие состояние транспортного средства. В ПТС значится всего один владелец — ООО «НТС», то есть Ситидрайв.

Выбрать машину и оформить автокредит можно непосредственно в шоуруме Ситидрайва в Москве по адресу Ярославское шоссе, д. 27. Помимо субсидированной ставки, клиенты получат полное сопровождение от Сбера на всех этапах обслуживания кредита и эксплуатации автомобиля. Так, вносить платежи, записываться на техническое обслуживание (ТО) и шиномонтаж, продлевать страховку и многое другое можно в одном месте — в разделе «Авто» в приложении СберБанк Онлайн.

Ситидрайв, напомним, является частью экосистемы Сбера для автолюбителей, которая охватывает все аспекты и формы взаимодействия человека с автомобилем. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

