Гибридный кроссовер Hongqi HS6 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Подзаряжаемый гибрид проехал рекордную дистанцию без дозаправки и зарядки.

© Hongqi

Новейший китайский кроссовер Hongqi HS6 только готовится к выходу на китайский и глобальный рынки, а уже вписал своё имя в Книгу рекордов Гиннесса. О достижении гибридного автомобиля рассказала пресс-служба российского офиса марки.

Полуэлектрический кроссовер проехал 2327,343 км без дозаправки и подзарядки и установил новый рекорд по дальности хода среди гибридов. Маршрут пролегал через разнообразные ландшафты Южного Китая – от высокогорного региона Шангри-Ла до мегаполиса Гуанчжоу.

© Hongqi

Заезд прошёл под наблюдением официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, которые на финише зафиксировали новое достижение для подзаряжаемых гибридов. Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен меньше месяца назад. В конце октября китайский гибридный седан Roewe M7 проехал 2208 км.

Премьера Hongqi HS6 состоялась в сентябре этого года. Кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором и электрическим довеском на 495 л.с. В топовой комплектации автомобиль оборудуется аккумулятором на 39.5 кВт·ч. Паспортный запас хода намного меньше рекордного — 1650 км.

Появится ли Hongqi HS6 в России? В российском представительстве заявили, что пока таких планов нет.

