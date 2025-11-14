ГАИ проведёт тотальные проверки водителей в выходные 15-16 ноября

Рейды на дорогах по всей России стартовали в пятницу и пройдут все ближайшие выходные.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Госавтоинспекция (ГАИ) проведёт в выходные 15-16 ноября массовые проверки водителей на дорогах. Особое внимание усиленные наряды ДПС в различных регионах России уделят выявлению нетрезвых водителей.

Оперативно-профилактические мероприятия запланированы в отдельных районах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Рязанской, Самарской, Тульской, Тверской, Саратовской, Брянской, Костромской, Липецкой, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях, в Краснодарском крае, Забайкалье, Карелии, Коми, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах нашей страны.

«В мероприятиях планируется задействовать максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции и других служб полиции», — говорится в заявлении ГАИ.

Помимо поиска нетрезвых водителей, экипажи ДПС и полиция будут в усиленном режиме выявлять и другие нарушения правил дорожного движения (ПДД), таких как выезд на встречную полосу. Также они будут вычислять автомобили с грязными или скрытыми номерами и водителей, севших за руль после лишения прав. Запланированы на ближайшие выходные и проверки по соблюдениям правил перевозки детей и использованию ремней безопасности.

ГАИ призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах нарушений ПДД по номеру дежурной части своего региона, по единому номеру 112 или на круглосуточную горячую линию МВД по номеру 8-800-222-74-47 (звонок по России бесплатный).

