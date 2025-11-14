Мультимедиа с сервисами Сбера стало доступно на премиум-автомобилях Seres

Премиальные автомобили китайской марки получили новое мультимедиа-решение с сервисами Сбера.

© Aito Seres

Цифровые сервисы Сбера с сегодняшнего дня, 14 ноября, доступны в автомобилях китайской премиальной марки Seres. Технологичные функции интегрированы в приложение отечественной компании PlayAuto Lite, установленное в мультимедийную систему кроссоверов M7 и M5, официально продаваемых в России.

В Seres M7 и M5 имеются следующие технологичные цифровые сервисы Сбера и компаний-партнёров:

Навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах: охватывает более 1 000 городов, отображает актуальную информацию о пробках, парковках и предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП, кроме того, на территории Москвы навигатор 2ГИС в режиме реального времени отображает таймер смены сигнала светофоров;

в офлайн- и онлайн-режимах: охватывает более 1 000 городов, отображает актуальную информацию о пробках, парковках и предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП, кроме того, на территории Москвы навигатор 2ГИС в режиме реального времени отображает таймер смены сигнала светофоров; Музыкальный сервис Звук открывает доступ к онлайн-радио, а также к миллионам треков, подкастов, аудиокниг и детскому разделу по подписке СберПрайм;

открывает доступ к онлайн-радио, а также к миллионам треков, подкастов, аудиокниг и детскому разделу по подписке СберПрайм; Cервис «Заправить авто» позволит оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины, с помощью SberPay, в том числе с использованием бонусов программы лояльности СберСпасибо;

позволит оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины, с помощью SberPay, в том числе с использованием бонусов программы лояльности СберСпасибо; Виртуальный ассистент на базе GigaChat поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без лишних касаний экрана;

поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без лишних касаний экрана; Сбер ID обеспечит авторизацию, быстрый доступ ко всем сервисам и безопасность персональных данных.

Все основные функции — карты и навигация, онлайн-радио, виртуальный ассистент и сервис «Заправить авто» — не требуют оплаты и регистрации.

Автомобили с мультимедийным приложением PlayAuto Lite с решениями Сбера уже доступны в продаже в официальной дилерской сети Seres.

