Porsche с котом и новый китайский бренд: главные автоновинки

В отсутствие автосалонов за автомобильные премьеры в минувшие семь дней отвечали преимущественно тюнинг-ателье, но и без заводских новинок не обошлось. В том числе и для России.

© Nordcross

Bentley Supersports

Вековой юбилей первой модели линейки Super Sports в Bentley решили отметить выпуском четвёртого автомобиля семейства. Спорткар Bentley Supersports построен на базе актуального поколения купе Continental GT. Машина отличается от стандартной версии агрессивным аэродинамическим обвесом с самым большим сплиттером на переднем бампере, который когда-либо устанавливался на дорожные автомобили марки. Также есть накладки на пороги и крылья. Сзади установлены диффузор и фиксированное антикрыло, которые в совокупности создают прижимную силу более чем на 300 кг. Кроме того, Supersports получил углепластиковую крышу и облегчённый салон. Так, новые спортивные сиденья с увеличенной боковой поддержкой обиты углеродным волокном, а задних кресел вовсе нет — вместо них накладка, обитая кожей.

Новый Supersports оснащён 666-сильным 4,0-литровым турбомотором V8 в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод у новинки только задний, что делает её первым Continental GT с двумя ведущими колёсами. В базовое оснащение включены карбон-керамические тормоза, облегчённые кованые 22-дюймовые диски, разработанные совместно с Manthey Racing, и титановая выхлопная система Akrapovic. Всего будет построено 500 экземпляров Bentley Supersports.

© Bentley

Brataroo 9500 Turbo

Кен Блок прославил «джимхану», а продолжает дело эпатажного американца его соотечественник Трэвис Пастрана, который анонсировал новый эпизод популярной серии видеороликов. Главным героем грядущей премьеры станет Brataroo 9500 Turbo — доработанный силами Subaru и команды Hoonigan пикап Subaru Brat 1978 года выпуска.

От исходной модели остались разве что силовая структура кузова, общие очертания да название. Пикап получил углепластиковые кузовные панели с подвижными аэродинамическими элементами, диски KMC Wheels в ретро-стиле и винтажную ливрею. Салон тоже сделан по канонам гоночных машин. Но чисто технически Brataroo 9500 Turbo — это современный ралли-кар с 670-сильным 2,0-литровым «оппозитом» от команды Vermont Sportcars, 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev и полным приводом.

© Subaru

Porsche 911 GT3 Touring «The Ocelot»

К 25-летию официального присутствия Porsche в Латинской Америке анонсирована линейка эксклюзивных спорткаров Icons of Latin America. Первым в этой гамме стал посвящённый хищному коту оцелоту Porsche 911 GT3 Touring «The Ocelot». Над автомобилем работала заводская программа персонализации Sonderwunsch, специалисты которой вдохновлялись самобытной культурой, флорой, фауной и традициями стран Латинской Америки.

Купе окрашено в эксклюзивный цвет Forest Green Metallic, олицетворяющий Колумбийскую Амазонию. Дополняют основной оттенок элементы цвета Centenaire Silver, отсылающего к спорткарам Porsche 1960-х годов. В салоне использована кожа Cohiba Brown с вышивкой цветов Crema и Truffle Brown, которые напоминают золотисто-коричневую шерсть оцелота с узором из чёрных розеток. Силуэт дикой кошки также украшает подголовники сидений.

© Porsche

Spofec Black Badge Spectre

Немецкое ателье Spofec, которое специализируется на доработке автомобилей Rolls-Royce, представило свой новый проект на базе электромобиля Spectre в его топовой версии Black Badge. Традиционно для тюнинговых «электричек» силовая установка осталась штатной — два электромотора суммарной мощностью 659 л.с. — но внешность модели изменили.

Купе оснастили 24-дюймовыми колёсами от Vossen, которые сочетаются с заниженной на 35 мм подвеской. Машина получила аэродинамический обвес из углепластика, улучшающий не только внешний вид, но и аэродинамический баланс — заявлено снижение подъёмной силы на передней оси. Что касается салона, то для него Spofec заявляет возможность любых доработок по желанию клиента.

© Spofec

Jeep Wrangler Commando

Ко Дню ветеранов в США Jeep приурочил премьеру специальной версии внедорожника Wrangler Rubicon, который был создан в кооперации с ателье Fox Factory. Всего будет построено 250 автомобилей, право на покупку которых разыграют между бывшими и действующими американскими военнослужащими. При этом лимитированная новинка окажется дешевле стандартной версии Wrangler 392 с аналогичным V8 под капотом.

Эксклюзивный Jeep Wrangler Commando получил 470-сильный 6,4-литровый V8, который за доплату можно оснастить компрессором и спортивным выхлопом, лифтованную подвеску, 17-дюймовые колёса с бедлоками и внедорожной резиной Nitto.

Кузов отличается стальными трубами вместо дверей и тентованным верхом, однако штатные двери и съёмная крыша поставляются в комплекте. Внедорожник окрашен в цвет хаки, а салон отделан кожей в тон кузову.

© Jeep

Культовый пикап Toyota Hilux сменил поколение. Автомобиль девятой генерации получил переработанный дизайн передней и задней частей кузова, а также абсолютно новый интерьер. Модель обзавелась парой 12,3-дюймовых экранов, комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense и другим современным оборудованием. В перспективе даже появится водородный вариант Hilux.

Новинка построена на модернизированной платформе IMV, которая позволила сохранить в гамме бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную силовую установку. Но в дополнение к ним теперь можно заказать полностью электрический Hilux. Характеристики пикапа с ДВС пока не раскрыты. Однако уже известно, что «электротойота» имеет два электромотора суммарной мощностью 196 л.с. и батарею на 59,2 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода в 240 км.

© Toyota

Lamborghini Temerario Super Trofeo

Гибридный спорткар Lamborghini Temerario получил уже вторую гоночную версию, на сей раз — для фирменного монокубка Lamborghini Super Trofeo. Двухдверка получила новый аэродинамический обвес, интегрированный в силовую структуру кузова каркас безопасности и турбомотор V8, лишённый электрического довеска.

Lamborghini Temerario Super Trofeo оснащён 650-сильным 4,0-литровым V8 со спортивной выхлопной системой Capristo. Мотор сочетается с 6-ступенчатой ​​секвентальной коробкой передач Hoer. Штатная подвеска уступила место гоночным компонентам от KW. Из ассистентов водителя заявлены регулируемая ABS и 12-диапазонный трекшн-контроль. В гонках новый спорткар дебютирует в 2027 году, заменив Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2.

© Lamborghini

Peugeot Polygon Concept

Peugeot готовится к смене фирменного стиля. Новый концепт-кар Polygon призван продемонстрировать «кошачий» дизайн будущего. Для модели заявлен некий инновационный интерьер и революционное рулевое управление Hypersquare с технологией Steer-by-Wire, которая подразумевает отсутствие физической связи между рулём и колёсами. Система должна появиться на серийных Peugeot с 2027 года.

Компактный концепт-кар получил проекционную приборную панель, роль которой играет лобовое стекло, напечатанные на 3D-принтере сиденья из цельного формованного пенопласта и трансформируемый салон с креплениями для различных аксессуаров. Другой особенностью модели стали широкие возможности по персонализации. Многие элементы интерьера и экстерьера поддаются изменению. А Goodyear создала для Polygon особые шины с цветными боковинами и возможностью лазерной гравировки различных узоров.

© Peugeot

Belgee X70

Обновлённый кроссовер Belgee X70 (локализованная в Беларуси версия Geely Atlas Pro) получил в России новую модификацию. К переднеприводным исполнениям, которые уже представлены на российском рынке, добавились рестайлинговые кроссоверы со всеми ведущими колёсами, 48-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Новинка предложена в трёх комплектациях: Style, Prestige и Prestige+. Причём две из последних являются эксклюзивом для полноприводных Belgee X70. Стоимость новых вариантов кроссовера начинается от 2 670 990 и доходит до 2 945 990 рублей. Кроме полного привода, в двух старших версиях покупатели получат и ряд опций, прежде недоступных для автомобиля.

© Belgee

Geely EX5 EM-i

На российский рынок выходит гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i, который представляет собой экспортную версию модели Geely Galaxy Starship 7 для Китая. В России новинку предложат в двух комплектациях, Pro и Max, стоимость которых составит 3 569 990 и 3 869 990 рублей соответственно. Отличаться два варианта будут исключительно оснащением.

С технической точки зрения оба предложенных к покупке кроссовера абсолютно идентичны — бензиновый атмосферный мотор 1,5 л мощностью 99 л.с. в связке с одноступенчатой трансмиссией E-DHT и установленным на передней оси электромотором отдачей 218 л.с.

Литий-железо-фосфатная тяговая батарея LiFePO4 ёмкостью 18,4 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 111 км, а общая автономность достигает 943 км по циклу WLTP.

© Geely

Nordcross 001

Кроссовер Lynk&Co 09 официально вышел на российский рынок, но под названием Nordcross 001. От исходной модели новинка не отличается ничем, кроме шильдиков. Nordcross обещает возможность официального сервисного обслуживания в России, а также гарантийную поддержку на 3 года или 100 000 км пробега.

За 6 290 000 рублей покупателям предложена единственная модификация с 245-сильным 2,0-литровым бензиновым турбмотором, 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и полным приводом. На российском рынке Nordcross 001 доступен с семиместным трёхрядным салоном.