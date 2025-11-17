Путин поставил точку в вопросе о запрете праворульных авто в России

Российский лидер подписал указ, в котором в том числе говорится о будущем праворульных авто в нашей стране.

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. 46-страничный документ содержит несколько десятков положений и рекомендаций, среди которых прописан пункт о праворульных автомобилях.

Осенью 2025 года в российском автомобильном сообществе в очередной раз появились разговоры о запрете «праворулек». Подобную инициативу даже поддержали в Совете Федерации, сославшись на повышенную аварийность подобных машин, так как они не предназначены для правостороннего движения в России.

В подписанном Путиным указе есть четкое разъяснение о том, что будет дальше с праворульными автомобилями в России. Президент России поручил проработать меры по повышению их безопасности.

«Изучение возможностей обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортных средств с правым расположением рулевого управления на основе оценки рисков безопасности дорожного движения», — говорится в документе.

Таким образом, речи о полном или поэтапном запрете «праворулек» в России не идёт. Наоборот, согласно указу, будет повышена безопасность их эксплуатации.

Конкретные меры ещё предстоит определить. Можно предположить, что среди них будет оснащение автомобилей дополнительными зеркалами и боковыми камерами. Ещё в 2021 году владельцев «праворулек» обязали перенастраивать фары, чтобы не ослеплять водителей на встречной полосе. Возможно, каким-то способом будет адаптирована и дорожная инфраструктура, хотя понятно, что масштабных изменений тут ждать не стоит, учитывая относительно небольшую численность автомобилей с правым рулём в России.

По данным ГАИ, на сегодняшний день в России числится около 3,5 млн легковых автомобилей с правым рулём. Это примерно 7% от всего автопарка страны, насчитывающего 46 млн машин.

