Коллапс из-за нового утильсбора сохраняется: около 4000 автовозов застряли на границе

Самая сложная ситуация на границе с Казахстаном.

До повышения утильсбора в России с 1 декабря осталось две недели, а на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией по-прежнему сохраняются огромные очереди из автовозов, образовавшиеся ещё в октябре, сообщает «Коммерсантъ».

В заторах на пограничных пунктах пропуска на сегодняшний день находятся от трёх до четырёх тысяч тягачей, доставляющих иномарки в России.

Очередь из автовозов как раз связана с новыми правилами «утиля». С 1 декабря, напомним, ставка на автомобили мощностью от 160 л.с. увеличится в десятки раз, а их стоимость вырастет на 5-20% в зависимости от класса и модели.

«Наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идёт транзит из Китая», — рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров и логистических компаний.

Продлиться очередь на контрольно-пропускных пунктах может до конца ноября, то есть до последних дней действия текущих правил начисления утильсбора. Если автомобиль не будет растаможен до 1 декабря, то «утиль» и, следовательно, стоимость рассчитают по-новому.

Многие россияне не успеют растаможить автомобили до повышения утильсбора с 1 декабря