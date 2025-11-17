По российским дорогам начнут ездить беспилотные машины без людей в салоне

Первые автомобили без человека в кабине выйдут на дороги в России уже в 2026 году.

© ГК "Автодор"/РИА Новости

Тестовые поездки беспилотных грузовиков в России выходят на новый уровень. Правительство продлило экспериментальный режим до 2028 года и внесло в регламент ряд важных поправок, следует из документа, опубликованного в открытой электронной базе.

Согласно внесённым поправкам, автономные автомобили в рамках пилотного проекта, впервые запущенного на российских дорогах в 2023 году, будут разделяться на две категории:

Машины с испытателем в салоне. Причём инженеру разрешено теперь находиться на пассажирском сиденье, а не за рулём;

Продвинутые беспилотные машины, не требующие присутствия человека в салоне. Первые такие грузовики должны появиться на российских дорогах уже к 2026 году.

Одно из новых требований к беспилотной технике, прописанных в постановлении о продлении действия тестового режима — умение останавливаться в случае сбоя программного обеспечения, не предоставляя при этом угрозы другим участникам дорожного движения. Добавлено и новое требование к испытателям в кабине: у человека не должно быть судимости.

Сейчас 90 автономных тягачей КамАЗ и Navio с инженерами-испытателями на борту курсируют по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и автомагистрали М-11 «Нева». В следующем году беспилотные грузовики появятся на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». В связи с расширением маршрута в пилотный проект теперь включены Пермский край, Свердловская область и Башкирия в дополнение к Москве, Санкт-Петербургу, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Тверской областям, Республикам Татарстан и Чувашия.

Беспилотный автомобиль впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани