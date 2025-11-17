Корейский автогигант зарегистрировал в России шесть товарных знаков

Среди зарегистрированных марок — наименования автомобилей.

© Below the Sky/Shutterstock

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший выпуск и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, подал сразу шесть заявок в Роспатент. Об этом узнал «Рамблер/авто», изучив открытую базу данных ведомства.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы «корейцами» ещё минувшим летом – в июле. С 10 по 14 ноября Роспатент зарегистрировал их по классу 12, к которому относятся машины, двигатели, различные автомобильные аксессуары и услуги.

Так, например, в реестр зарегистрированных товарных знаков внесены три названия автомобилей: Atos, Solati и Porter. Среди других заново зарегистрированных в России брендов Hyundai значатся: Transys (аффилированная компания по производству запчастей и комплектующих), Before Service (фирменная программа профилактического осмотра автомобиля) и Finance (программа автокредитования от Hyundai).

Авторские права на все вышеперечисленные товарные знаки продлены до 2034 года включительно.

© fips.ru

Безусловно, регистрация марок ещё не значит, что Hyundai решила вернуться в Россию. Скорее всего, компания просто продлила действие своих товарных знаков в нашей стране. Согласно законодательству РФ, бренд может быть аннулирован, если не используется в течение трёх лет.

С другой стороны, за последние с начала 2025 года корейские СМИ несколько раз сообщали, что в Hyundai подумывают о возобновлении своего бизнеса в России. До конца текущего года у автопроизводителя из Сеула есть опцион на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге.

Японский автогигант отказался возвращаться в Россию