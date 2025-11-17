Водителей предупредили о сезонных штрафах до 300 000 рублей

Серьёзный штраф можно получить за шиномонтаж и мойку машины.

© Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

Ремонт автомобиля, замена колёс или даже обычная мойка кузова могут обернуться большим штрафом для водителя, если эти работы проводятся во дворе многоквартирного дома. О таких серьёзных последствиях предупредил россиян зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Чиновник в разговоре с РИА «Новости» подчеркнул, что использование дворовой парковки, проездов, тротуаров и газона в качестве площадки для технического обслуживания и мойки автомобиля запрещено на законодательном уровне. Административное наказание в зависимости от нарушения и последствий варьируется в пределах от 500 до 5000 рублей.

Штрафы за импровизированный автосервис для обычных автовладельцев:

От 500 до 2000 рублей за шумные работы;

От 500 до 1000 рублей за ремонт или мойку машины без загрязнения;

От 3000 до 5000 рублей за ремонт или мойку машины с загрязнением территории;

От 1500 до 3000 рублей за регулировку или модификацию двигателя;

5000 рублей за парковку на газоне и повреждение кустарников и деревьев.

Ещё более крупные штрафы грозят организаторам импровизированных автосервисов во дворах. За предоставление коммерческих услуг по замене моторного масла, тормозной жидкости, шиномонтажу и прочему на придомовой территории юридическим лицам грозит денежное наказание от 10 000 до 300 000 рублей.

