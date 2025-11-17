Ещё один китайский автобренд уходит из России

На прошлой неделе стало известно о прекращении работы марки Ora в России.

Китайская марка Kaiyi закрывает производство легковых автомобилей на партнерском заводе «Автотор» в Калининграде и уходит из России. Об этом сообщил Телеграм-канал Tagaz со ссылкой на собственные источники на предприятии.

Слухи о том, что Kaiyi прекратит работу на российском рынке, время от времени появлялись в СМИ с начала 2025 года. Причина — слабые продажи. За прошлый год марка продала всего 8 тысяч автомобилей. Не лучше складываются дела у «китайцев» и в этом году: с января по октябрь реализовано чуть больше 6 тысяч машин.

«Марка Kaiyi полностью прекратила сборку на "Автоторе". Производитель распродает стоки и уходит с российского рынка», — сообщил Телеграм-канал.

Марка Kaiyi, 49% акций которой принадлежат концерну Chery, дебютировала на российском рынке в марте 2023 года. Линейка была представлена четырьмя моделями стоимостью от 1,2 до 2,2 млн рублей: седан E5, кроссоверы X3, X3 Pro и X7 Kunlun.

