«Неподъемная финансовая ноша». Таксисты обратились в Правительство России

Перевозчики опасаются закона о локализации такси.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Самозанятые таксисты написали письмо в Правительство России, а именно в Министерство транспорта, с просьбой вывести их из-под действия нового закона о локализации такси, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В письме от имени профсоюза «Новый труд» перевозчики утверждают, что не смогут заменить иномарки на автомобили российского производства. У них нет на это денег.

«Покупка нового автомобиля стоимостью 1,7-2 млн руб. представляет собой неподъемную финансовую ношу для среднестатистического водителя такси», — отметила руководитель аппарата профсоюза «Новый труд» Алена Лёвочкина в обращении в Правительство.

В письме в адрес Минтранса ОФ также говорится, что 77% самозанятых и работающих по ИП таксистов ездят на автомобилях, которые не соответствуют требованиям нового закона о такси. В профсоюзе подчеркнули, что они не против мер, способствующих развитию отечественного автопрома, но реформа такси должна касаться прежде всего таксомоторных компаний, которые располагают средствами для обновления автопарка.

В Минтрансе пока никак не прокомментировали письмо от самозанятых перевозчиков.

