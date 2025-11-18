В Китае рассказали, как будет работать ограничение разгона авто до 100 км/ч

Власти Поднебесной и правда намерены установить рамки по ускорению до «сотни», но с одним нюансом.

© Cheng Xin/Getty Images

Китайские власти не планируют полностью ограничивать время разгона автомобилей. Об этом рассказал порталу IT-Home один из разработчиков законопроекта.

На прошлой неделе стало известно о том, что в КНР хотят установить порог в пять секунд для ускорения до 100 км/ч. Эта новость вызвала большой резонанс в китайском автомобильном сообществе, которое осталось недовольно таким ограничением. Однако, как выясняется, журналисты и автолюбители не совсем поняли эту инициативу.

«Мы не собираемся вводить такие ограничения. Речь о том, что сразу после запуска мотора в настройках автомобиля по умолчанию будет задано время разгона от 0 до 100 км/ч за пять секунд», — пояснил собеседник IT-Home.

Таким образом, водитель в начале поездки сможет поменять режим и установить время разгона за 3-4 секунды или меньше, если позволяют характеристики автомобиля. Необходимость лимитирования ускорения на старте власти Китая объясняют тем, что электромобили и гибриды очень быстро развивают скорость до «сотни» и не каждый водитель, особенно начинающий, способен справиться с управлением при резком разгоне.

В продаже в России появился самый быстрый и дорогой китайский автомобиль